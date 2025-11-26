Veolia recolectó cerca de 10 toneladas de residuos en jornada de limpieza en la Avenida del Lago

Cartagena

Veolia Aseo Cartagena, con la puesta en marcha de soluciones ambientales las cuales promueven prácticas responsables y sostenibles, participó activamente en la jornada de limpieza integral realizada en la Avenida del Lago. Esta intervención se desarrolló especialmente en la Ciénaga de las Quintas, los manglares y las zonas verdes ubicadas en los alrededores del Centro Comercial Caribe Plaza y del Barrio Chino.

La empresa dispuso para la operación en general, 16 operarios para la limpieza integral, dos volquetas y un minicargador para la recolección de los residuos mixtos y un equipo de seis operarios de corte de césped. Adicionalmente se han ejecutado actividades de recuperación de puntos de arrojos y recuperación del espacio público. Es importante precisar, que se recolectaron 9.8 toneladas de residuos en la jornada.

Veolia con su participación en esta jornada de limpieza en la Ciénaga de las Quintas, busca mitigar los impactos ambientales que se vienen causando por distintos factores en el sector especialmente con los manglares, y el aportar a conservar un ambiente sostenible en este cuerpo de agua tan importante para la ciudad; además con el compromiso del Centro Comercial Caribe Plaza, Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Playland, DADIS y Junta de Acción Comunal del Barrio Chino, se busca mantenerlo de esta misma manera como una muestra responsable con el ambiente.

“Veolia continuará impulsando y apoyando iniciativas que fortalezcan la gestión ambiental y la conciencia ciudadana, trabajando de la mano con autoridades, organizaciones y habitantes, en la construcción de un territorio más responsable con el ambiente. Invitamos a los cartageneros a gestionar adecuadamente sus residuos, cuidar las áreas públicas y acudir a nuestros canales oficiales de atención para solicitar servicios especiales. Juntos podemos embellecer a Cartagena y acelerar la Transformación Ecológica en los territorios.” puntualizó Juan Carlos Quintero Gerente General (e).