Sicarios asesinaron a alias ‘Chavela’ dentro de su casa en Magangué, Bolívar: tenía antecedentes

Cartagena

Elizabeth Poveda Cabrales, de 45 años, conocida con el alias de ‘Chavela’, fue acribillada por sicarios cuando se encontraba dentro de su casa en el municipio de Magangué, Bolívar.

Según el reporte oficial, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al barrio Nueva Colombia. Acto seguido, ingresaron al inmueble y sin mediar palabras le dispararon en repetidas ocasiones, acabando con su vida.

Posteriormente, los homicidas emprendieron la huida con rumbo desconocido. La principal hipótesis estaría relacionada a un presunto ajuste de cuentas por el tráfico y venta de estupefacientes, ya que presuntamente, esta vivienda era utilizada como fachada.

La Policía confirmó que alias ‘Chavela’ presentaba una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del año 2025. Además, se conoció que había sido capturada en diligencia de registro y allanamiento el pasado 17 de noviembre, pero fue dejada en libertad.