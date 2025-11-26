Registraduría contratará auditoría internacional para elecciones a Congreso y Presidencia de 2026

Colombia

La Registraduría contratará auditoría internacional para hacer vigilancia a las elecciones a Congreso y Presidencia del próximo año.

#RetoElecciones2026 El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que la Registraduría contratará una auditoría internacional para hacer vigilancia tanto al proceso electoral como a los software de información que se tendrán en los comicios del próximo año.



El anuncio lo hizo el registrador nacional, Hernán Penagos

El anuncio lo hizo el registrador nacional, Hernán Penagos, quien informó que el objetivo de esta contratación no es solo blindar la realización del proceso electoral de 2026, sino hacer auditoría a los software de información.

“Se trata de que haya absoluta tranquilidad de los algoritmos que dan cuenta de los resultados que consolidan los software, como también del proceso propiamente dicho, de la elaboración de los kits electorales, de la publicación y digitalización de las actas electorales, de cada uno de los componentes que hoy se llevan a cabo para el proceso electoral del año entrante”.

El presupuesto para la auditoría internacional:

Aunque no se ha definido cuánto podría costar esta contratación, aseguró el registrador que la organización electoral ya cuenta con los recursos necesarios y que se hará la invitación a firmas auditoras en el exterior para que participen.

“Ya tenemos el presupuesto, estamos evaluando la parte formal. Es decir, cuál sería el valor necesario para ello, pero tenemos los recursos garantizados y obviamente la auditoría electoral trabajará de manera paralela con el plan de trabajo que va a llevar a cabo la Registraduría”.

#RetoElecciones2026 | El registrador informó que ya se tiene el presupuesto para la contratación de esta auditoría e indicó que se está evaluando "la parte formal, es decir cuál sería el valor necesario para ello pero tenemos ya los recursos".

Explicó además Hernán Penagos que esa auditoría que se va a contratar tendrá que presentar informes permanentes para que sean recibidos por los partidos políticos, por la observación internacional y por la ciudadanía. Mencionó también que una vez se cierre el proceso electoral, “la auditoría también tendrá un papel para hacer una especie de análisis forense de cómo se gestionaron esos procesos”.

Sumado a esto el registrador informó que en tres semanas, antes de que termine este año, se volverán a reunir con el Ministerio de Defensa y la Cúpula Militar, para seguir identificando cuáles son las zonas del país con dificultades de seguridad.