Pistoleros ultimaron a hombre sin antecedentes en el barrio San Fernando

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio San Fernando, sector Berlín, se presentó el homicidio de Orlando Álvarez Vega, natural de Cartagena, quien fue herido con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en la parte externa de un establecimiento, cuando llegó un sujeto desenfunda un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones.

Realizaron la inspección técnica del cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.