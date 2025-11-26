Ocaña y Chinácota tendrán un nuevo sistema de cámaras de seguridad

Norte de Santander

La gobernación de Norte de Santander realizó el lanzamiento del nuevo sistema de cámaras de seguridad para los municipios de Ocaña y Chinácota, así como las alarmas comunitarias para el municipio de Cúcuta.

“Estamos hoy dando una apertura al proyecto de cámaras que se había anunciado anteriormente, dando cumplimiento al plan de desarrollo y obviamente a lo que ha dispuesto el señor gobernador del departamento. Ya a partir del lunes ya empezamos en algunos municipios a colocar las cámaras, que era algo que estaba esperando todo el mundo, sobre todo más que las cámaras, lo que queremos entregar aquí es un sistema a la policía, que ellos puedan tener el control de todas las cámaras y toda la situación que se presenta en problemáticas delincuenciales", dio a conocer George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander.

“Hoy están los alcaldes acá precisamente firmando un compromiso también, porque hay gran parte, no solamente la parte de cámaras, sino que hay un compromiso por parte de ellos también para poder generar el desarrollo de este proyecto, un proyecto de 15 mil millones de pesos que ha sido por recursos de la gobernación y obviamente regalías para poder aportarle a la seguridad”, agregó el funcionario.

Indicó además que “la ejecución de este proyecto de acuerdo a los pliegos está por ocho meses, pero estamos corriendo, hay unos compromisos bastante grandes, yo creo que en el mes de diciembre ya tienen que quedar instaladas estas cámaras en los dos municipios”.

Así mismo que “las alarmas para Cúcuta ya estamos haciendo un acercamiento con la Secretaría de Seguridad, ya habíamos hecho unas mesas anteriormente previas a todo este trabajo y yo creo que ese es un trabajo, digamos un poco más rápido, pero más dinámico porque lo hemos venido trabajando con la Junta de Acción Comunal de algunos de los barrios de Cúcuta”.