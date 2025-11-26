Montecristo en el sur de Bolívar no tendrá energía este jueves por trabajos de Afinia

Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, realizará este jueves, 27 de noviembre, trabajos de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que suministra energía al municipio Montecristo, con el propósito de contribuir al bienestar de esta población con un servicio de mayor calidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El equipo técnico desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., actividades de renovación de elementos de red y de poda técnica preventiva, tiempo que será necesario interrumpir el servicio en la zona urbana y rural de Montecristo.

Con estas labores Afinia sigue ratificando su compromiso de aportar al desarrollo de los territorios y el bienestar de los habitantes con energía de calidad.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.