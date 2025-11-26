Horóscopo de hoy, 26 de noviembre, del Profesor Salomón: es día de realizar limpieza en su clóset

Las personas que nacieron en la fecha de hoy, 26, son personas que son conocidas por ser correctas en lo que hacen, por el sentido de justicia que tienen y sobre todo por su responsabilidad frente a la vida y sus compromisos. A los cumpleañeros, el profesor Salomón les recomienda bañarse con hierbabuena en la noche, para que le traiga mucha prosperidad y riqueza en el nuevo año de vida.

El color del día, es el beige, el número, 4079, la recomendación, botar toda la ropa interior que esté rota o dañada y la fruta, es la mandarina. Actualmente hay Luna nueva, por lo que es un gran momento para realizar cambios en su vida.

Horóscopo del día 26 de noviembre

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, les llegarán cosas muy importantes relacionadas con el amor, ya sea de pareja o con su familia, que le serán de mucho beneficio. Además, referente al trabajo, las personas que no tengan uno, lo conseguirán antes de finalizar el año, y para quienes si lo tienen, tendrán un ascenso o una mejoría mucho más favorable para ustedes.

Número del día: 5188.

Recomendación: El kit del trabajo.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo el signo escorpión, deben luchar mucho en su parte laboral, pues esto es fundamental para que puedan lograr todas las metas que tienen propuestas. Además, el tarot predice que tendrá una tristeza por algo emocional, ya sea una separación o personas que quieren causarle dolor, pero no debe darle importancia y continuar adelante.

Número del día: 0025.

Recomendación: El rompe hechizos.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, les llegará algo importante con el amor, quizás algo que no le gustará o no será muy conveniente. Por otro lado, el profesor Salomón le recomienda que afronte las cosas con calma, ya sea en su trabajo o cuál sea la decisión que quiera tomar, debe pensarlo muy bien.

Número del día: 9068.

Recomendación: El agua direccionada de la sabiduría.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para el signo aries, el profesor Salomón predice que le llegará mucho dinero, ya sea resultado de su trabajo, un pago o un préstamo, pero será muy beneficioso y será a su favor. Sin embargo, debe tener cuidado con su salud, pues muchas veces tiene emociones muy fuertes cuando afronta diferentes situaciones, lo que puede resultarle perjudicial.

Número del día: 4077.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, su vida se llenará de tranquilidad y paz, además que todas las cosas estarán a su favor, resultándole muy beneficiosas por el resto del año. En conjunto con esto, vendrán días llenos de oportunidades nuevas y mucha fortaleza para enfrentar los desafíos que se le presenten.

Número del día: 0558.

Recomendación: La crema de ámbar.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, vendrán cosas importantes relacionadas con negocios, por tanto, si ha tenido dudas al respecto, no se debe preocupar, debe mantenerse firme y seguro para que todo pueda prosperar, tanto en salud como en dinero y amor.

Número del día: 2330.

Recomendación: El reventador.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas del signo tauro, las cosas estarán mejorando en su vida, vendrán proyectos nuevos y diferentes entradas de dinero que le ayudarán a solucionar y mejorar su posición económica. Además, se le presentarán oportunidades relacionadas con viajes, quizás fuera del país y que traerán consigo cosas muy importantes.

Número del día: 7641.

Recomendación: El velón abre caminos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas de este signo, el tarot les predice mucho dinero, sin embargo, el profesor Salomón le recuerda que esto no es para que lo gaste todo, pues también debe aprovechar el buen momento para solucionar situaciones y pagar deudas. Por otro lado, también debe tener mucha calma, no debe prestarle mayor atención a lo que le digan otras personas, pues lo que buscan con eso, es que usted les otorgue poder sobre su vida.

Número del día: 7902.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas nacidas bajo el signo capricornio, tendrán muchas bendiciones relacionadas con su familia, ya sea con sus hijos, con sus padres, abuelos o hermanos, llegarán reconciliaciones y reencuentros. Por otro lado, encontrarán una nueva fuente de dinero o crearán un emprendimiento que traerá mucho éxito.

Número del día: 0134.

Recomendación: La corona del viento.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas de este signo, les llegará una mejoría con respecto a su trabajo, lo que puede significar un ascenso, pues durante mucho tiempo ha cultivado el esfuerzo y ahora estará recogiendo los frutos. En cuanto al dinero, le llegará en cantidad más que suficiente, lo que traerá cosas buenas para su vida y su alrededor.

Número del día: 0446.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas del signo libra, deben tener mucho cuidado con las energías, pues hay personas que pueden estar tratando de hacerle daño, esta es la razón de que probablemente haya sentido cosas extrañas o situaciones que no han sido las más adecuadas y que le han causado problemas.

Número del día: 5260.

Recomendación: La voladora.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Para las personas de este signo, el profesor Salomón les predice un ascenso en el aspecto económico, pues les estará llegando una cantidad de dinero importante o una oferta laboral nueva que tendrá grandes perspectivas. Por otro lado, en cuanto al amor les llegará algo muy especial que marcará un cambio en su vida.

Número del día: 1588.

Recomendación: El baño liga del dólar.

