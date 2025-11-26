Hombre italiano se disfrazaba de su madre difunta para cobrar su pensión: autoridades investigan

Las autoridades italianas han puesto bajo custodia a un hombre de 57 años luego de que intentara renovar el documento de identidad de su madre fallecida, haciéndose pasar por ella. El arresto, ocurrido en el norte de Italia, fue resultado de una investigación que se inició tras una observación inusual durante el proceso administrativo.

Lea también: Sister Hong: hombre disfrazado de mujer en China grabó más de mil hombres durante encuentros sexuales

El presunto delito salió a la luz cuando los funcionarios encargados de la tramitación notaron características físicas impropias de la solicitante, una mujer mayor. Se observó vello oscuro y abundante en la nuca, las manos y la barbilla de quien se presentaba como la anciana, levantando una sospecha inmediata sobre la veracidad de su identidad.

¿Quién es la persona que se hizo pasar por su madre fallecida?

La persona detenida es el hijo de Graziella Dall’Oglio, quien falleció en 2022 a la edad de 82 años en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua. Un vocero de la comisaría de Mantua confirmó que el hombre, identificado como un exenfermero actualmente desempleado, había omitido reportar el deceso de su madre a las autoridades competentes.

Otras noticias: Moda, política y poder, ¿cómo están impactando las tendencias actuales?

Al expirar el carnet de identidad de la difunta, el hijo ejecutó un plan para renovar el documento, un trámite que legalmente debe realizarse en persona en Italia. Según los reportes policiales, el hombre se maquilló, se puso una peluca y utilizó la ropa de su madre para consumar la suplantación. La operación de camuflaje no fue suficiente para engañar a los funcionarios, lo que condujo a su eventual detención por fraude.

¿Qué pasó con el hombre?

Asimismo, las autoridades siguen investigando sobre los hechos, pero lo que se sabe, según un periódico local, es que el hombre pudo retirar alrededor de 61.000 dólares anuales junto con una cartera de tres bienes. Por el momento, el sujeto se encuentra en una cárcel mientras esperan los resultados de la autopsia de la mamá.