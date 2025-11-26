Hallan el cuerpo de un menor de 15 años ahogado en el río Magdalena

Tolima

La gobernadora (e) del Tolima y secretaria de Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, informó que en las últimas horas fue hallado el cuerpo de Dylan José Agámez, el menor de 15 años que cayó a las aguas del río Magdalena a la altura del municipio de Flandes.

“El hallazgo se produjo en jurisdicción del municipio de Honda, Tolima, a orillas del río, donde el cuerpo fue encontrado y posteriormente identificado por su familia”, precisó Lozano.

La funcionaria explicó que esta labor se adelantaba desde el pasado lunes en horas de la madrugada, cuando se activó el protocolo de búsqueda con el apoyo de diferentes organismos.

“Quiero informar a la opinión pública que, en el marco de las labores de búsqueda adelantadas desde el pasado lunes, los organismos de socorro encontraron en las últimas horas el cuerpo del joven Dylan José Agámez”, señaló la mandataria encargada.

En las labores de rastreo participaron Bomberos de Flandes, el Ejército Nacional, la Policía, el grupo PONALSAR y demás unidades de apoyo, quienes mantuvieron operativos durante varios días hasta lograr la ubicación del menor. Sin embargo, el hallazgo inicial estuvo a cargo de un pescador local de Honda.

“Acompañamos a sus seres queridos en este momento tan doloroso y lamentamos profundamente este desenlace, que entristece no solo a su familia sino a todo el departamento”, expresó Lozano.