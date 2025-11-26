Habilitan un costado de la Avenida Novena entre calles 170 y 183 en Bogotá . FOTO: IDU.

Bogotá D.C

En la tarde de este 25 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá habilitó el costado oriental de la avenida Novena también conocida como Laureano Gómez entre las calles 170 y 183, en el norte de la ciudad.

“Esta es una de las obras que encontramos con más problemas y que hoy ponemos al servicio para que quienes viven en este sector tengan un ahorro de treinta minutos. En diciembre de este año habilitaremos otro tramo del costado oriental hasta la 193, y el próximo año concluiremos los demás, así se saldará esta deuda con los habitantes de Usaquén y la movilidad de la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Se puso en servicio 1,3 km de vía entre las calles 170 y 183, con tres carriles en sentido sur-norte por el costado oriental y más de 5.452 m2 de nuevo espacio público.

“Hoy la gente que viene desde el sur por la avenida Novena tiene que bajar a la AutoNorte para entrar a los barrios o tomar la calle 183, ahora pueden seguir derecho por la av. Laureano Gómez y conectar con la Séptima al oriente, y hacia el occidente, al bajar por la calle 183, se pueden conectar con la AutoNorte y pueden ir hasta la av. Boyacá”, explicó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) .

La construcción de la av. Novena entre las calles 170 y 193 está a cargo de la Unión Temporal Murcón, y cuenta con 230 trabajadores en los frentes de obra. La inversión de este corredor supera los $156.000 millones de pesos.

5 años de atrasos en la obra

Este importante corredor vial debía estar listo en su totalidad en 2020, sin embargo presenta más de 5 años de atrasos, por lo que bajo la administración de Galán será entregada por partes.

En marzo se habilitó dos tramos: el costado oriental de las calles 182 a la 183 y de la 187 bis a la 181b costado occidental; asimismo se realizó apertura de la vía para la circulación de los vehículos de unos conjuntos residenciales y a su vez aliviar las cargas de la carrera Séptima.

Se proyecta, que el costado oriental desde la 183 a la 188 bis será habilitado en diciembre de este 2025, mientras continúan actividades de obra de empates de redes de Acueducto y remates de espacio público.

Así mismo, en el costado occidental entre las calles 170 y 193 continuarán otros frentes de trabajo, para que finalmente esta obra sea entregada en el primer semestre del 2026.