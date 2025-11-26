Gobernadora del Tolima recibió el galardón a ‘Mujer Influyente 2025’

Tolima

En la Universidad del Rosario, en Bogotá, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, recibió una nueva distinción. Esta vez, la prestigiosa Fundación Konrad Adenauer, la Universidad del Rosario y la estrategia “Podemos Ser” le otorgaron el premio Mujer Influyente 2025, en la categoría Política Electoral.

Las ganadoras fueron seleccionadas entre más de 550 postulaciones de todas las regiones del país, evaluadas en varias fases. Inicialmente, la estrategia y las entidades preseleccionaron 60 mujeres en junio de 2025. Finalmente, se anunciaron las 36 ganadoras del año.

“Por eso, hoy ustedes están aquí, porque con cada proyecto, cada acción, cada lucha, han abierto el camino para las que vienen luego de nosotras; porque han transformado vidas, instituciones y territorios; porque este país es mejor cuando ustedes, justamente, toman las decisiones”, exaltó la economista Alejandra Vargas Durango, co-creadora del proyecto “Podemos Ser”.

“Podemos Ser: Mujeres Influyentes 2025” es una iniciativa que reconoce y visibiliza a líderes en Colombia que han generado un impacto transformador en ámbitos sociales, técnicos o políticos.

“Este reconocimiento reafirma que cuando las mujeres avanzamos, los territorios avanzan; que las decisiones son más sabias cuando son incluyentes, y que gobernar es el acto de amor más profundo por nuestra gente. Gracias por creer en estos liderazgos”, manifestó Matiz.

La mandataria de los tolimenses compartió la ceremonia con las también galardonadas Katherine Juvinao, representante a la Cámara; Iris Marín, Defensora del Pueblo; y las mandatarias seccionales del Valle, Chocó y Sucre, entre otras destacadas lideresas de las regiones colombianas.

Este nuevo galardón para Adriana Magali Matiz se suma al reconocimiento que le otorgó la firma Cifras y Conceptos como la mejor gobernadora del país en los años 2024 y 2025.