Fábricas de Productividad impulsan la competitividad empresarial en Bolívar

En el marco de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena presentó los resultados del Ciclo VI de Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, un programa nacional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, operado por la Cámara de Comercio de Barranquilla y ejecutado en Bolívar por la Cámara de Comercio de Cartagena.

¿Qué es Fábricas de Productividad y Sostenibilidad?

El programa ofrece acompañamiento técnico especializado mediante la metodología de extensionismo tecnológico, que permite a las empresas mejorar sus procesos internos, optimizar recursos y fortalecer sus capacidades productivas.

Con 60 horas de asistencia técnica, las organizaciones participantes identifican oportunidades reales de mejora y desarrollan soluciones a la medida de sus necesidades.

Líneas de intervención para fortalecer la competitividad empresarial

Fábricas de Productividad y Sostenibilidad trabaja en nueve áreas clave para aumentar la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad empresarial:

Gestión comercial

Productividad operacional

Productividad laboral

Eficiencia energética

Gestión de calidad

Sofisticación

Transformación digital

Gestión logística

Sostenibilidad ambiental

Este enfoque integral permite abordar los principales eslabones que impactan la competitividad empresarial en el corto y largo plazo.

Resultados del Ciclo VI en Bolívar: 26 empresas más productivas

Durante el Ciclo VI, 26 empresas del territorio fortalecieron su desempeño en áreas como gestión comercial, transformación digital, gestión de calidad, productividad laboral y logística. Entre los resultados más destacados se encuentran:

Mejoras en eficiencia operativa

Reducción de reprocesos

Optimización de rutas logísticas

Toma de decisiones basada en análisis de datos

Aumento de oportunidades comerciales

Participación por líneas de intervención:

Gestión comercial: 11 empresas

Gestión de calidad: 5 empresas

Transformación digital: 7 empresas

Productividad laboral: 2 empresas

Gestión logística: 1 empresa

Una apuesta por la movilidad empresarial y el desarrollo sostenible de Bolívar

“Este programa confirma que la productividad es un camino directo hacia el fortalecimiento empresarial. Los resultados alcanzados por estas 26 compañías reflejan el avance de un territorio que mejora sus procesos, toma decisiones con mayor precisión y eleva su competitividad. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena seguiremos impulsando iniciativas que aceleren la movilidad empresarial, promuevan la innovación y acompañen a los empresarios en su propósito de crecer, transformarse y aportar al desarrollo sostenible de Bolívar”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Convocatoria abierta al Ciclo VII

La Cámara de Comercio de Cartagena invita a todas las MiPymes del territorio a ser parte del Ciclo VII de Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, un programa que impulsa el crecimiento, la eficiencia y la transición hacia modelos empresariales más innovadores y sostenibles.