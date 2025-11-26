Fabián Romero estrenará una obra sin diálogos que busca transformar el teatro contemporáneo

Miami se alista para recibir una de las propuestas más audaces del teatro latinoamericano en años recientes: “Sin Palabras”, la nueva creación del multifacético artista colombiano Fabián Romero, que se estrenará en funciones exclusivas como antesala a una ambiciosa gira internacional.

Lejos de las fórmulas tradicionales, esta obra rompe con el uso del lenguaje hablado y apuesta por un lenguaje visual y corporal cuidadosamente diseñado para llegar emocionalmente a todo tipo de audiencia. ¿El resultado? Un teatro accesible, inclusivo y profundamente emocional, que redefine la conexión entre espectadores e intérpretes.

Fabián Romero —conocido por su versatilidad como comediante, actor, libretista, presentador y locutor— ha puesto en esta pieza teatral la suma de sus más de 20 años de carrera en el entretenimiento. Desde la concepción del guion, la dirección escénica y hasta la interpretación, Romero ha asumido un rol central que demuestra su madurez artística y su compromiso con el impacto social del arte.

Además de su innovadora estructura sin diálogos, “Sin Palabras” se destaca por integrar en escena a intérpretes con y sin discapacidad auditiva, compartiendo el espacio escénico de manera igualitaria, desafiando fronteras sensoriales y aportando a la discusión contemporánea sobre representación en el arte.

Con una estética minimalista pero cargada de simbolismo y momentos inolvidables, la obra ha despertado expectación entre programadores culturales de ciudades como Nueva York, Los Ángeles. Miami y Bogotá, donde ya se proyectan futuras presentaciones. “Queremos construir puentes entre los mundos, entre las realidades, entre las miradas”, afirma Romero, destacando que la energía colectiva del teatro ofrece un lenguaje universal capaz de derribar barreras de comunicación.