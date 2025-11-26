Diplomáticos de siete países visitan Ibagué para fortalecer la cooperación internacional

Ibagué

Un total de siete diplomáticos de igual número de países, visitan Ibagué en el marco de la Semana Internacional, un escenario que busca un intercambio cultural, educativo y económico.

Durante el acto inaugural que fue liderado por parte de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, los representantes de Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Rusia y Uruguay presentaron su oferta académica, turística y de inversión, abriendo la puerta a futuros hermanamientos y proyectos conjuntos con la capital tolimense.

“La Semana Internacional es un escenario que refleja la convicción que tenemos de conectar y proyectar a Ibagué como un territorio competitivo”, destacó la alcaldesa, Johana Aranda, La alcaldesa Johana Aranda, al reconocer la importancia de este encuentro para la proyección internacional de la ciudad:

Por su parte el secretario General de la Administración Municipal, Kevin Castañeda, enfatizó en la cooperación basada en el respeto: “La cooperación internacional no es una amenaza cuando se construye desde la dignidad, desde la reciprocidad y desde la convicción de que cada territorio tiene algo bueno que aportar al planeta”.