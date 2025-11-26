Cuatro hombres fueron asesinados a bala en dos municipios del sur de Bolívar

Cartagena

La ola violenta en el sur de Bolívar no cesa. En las últimas horas fueron asesinados cuatro hombres en hechos aislados ocurridos en jurisdicción de los municipios de Norosí y San Pablo, agudizando la grave situación de orden público que se registra por el accionar de los grupos armados al margen de la ley.

Se conoció que en el primer hecho tres hombres fueron hallados sin vida en inmediaciones del corregimiento de Buena Seña, zona rural del municipio de Norosí. Al parecer, sus cuerpos tenían múltiples impactos de arma de fuego.

Solo se logró establecer la identidad de una de las víctimas fatales. Se trata de Óscar José Pineda, un hombre oriundo del municipio de San Pedro, Sucre, quien había llegado a esa zona del sur de Bolívar en búsqueda de trabajo como acerrador. Presuntamente, el fallecido iba a regresar a su tierra natal, sin embargo, antes de partir fue ultimado.

Además de los múltiples impactos de arma de fuego, moradores de la zona indicaron que su cadáver fue incinerado.

En otro hecho ocurrido horas después, un hombre cuya identidad se desconoce fue acribillado de varios balazos en el sector conocido como La Antena del municipio de San Pablo. Hasta el momento, la Policía del Magdalena Medio no se ha pronunciado sobre este último caso de homicidio.