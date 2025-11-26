Condena a Santiago Uribe salpica a Diego Cadena

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La condena a más de 28 años de prisión al hacendado Santiago Uribe Vélez implica también en probables delitos contra la administración de justicia al autodenominado ‘abogánster’ Diego Cadena.

El Tribunal Superior de Antioquia ordena que la Fiscalía investigue a Cadena en los siguientes términos:

“Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo”.

Este testigo falso es el abatido exmilitar, torturador y criminal, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias ‘Zeus’. Uno de los hombres mejor preparados del Ejército que desvió su camino en la ejecución de falsos positivos y que terminó al servicio de capos del narcotráfico.

Alias ‘Zeus’ apareció como testigo en el juicio a Santiago Uribe para desacreditar al testigo de cargo, Juan Carlos Meneses. Lo curioso es que el juez de primera instancia Jaime Herrera Niño, el mismo que se tomó casi cuatro años para decidir después de la terminación del juicio para emitir una sentencia, pidió investigar a Zeus por falso testimonio pero al mismo tiempo validó su testimonio.

El juez Herrera vino a compulsar copias contra el falso testigo alias ‘Zeus’, solo 45 días después de que había sido abatido por la fuerza pública. En uno de los apartes de la sentencia el Tribunal Superior de Antioquia dice:

“El juez sorprendió con esa orden, pues a la vez desestimó y restó credibilidad al testigo Juan Carlos Meneses. En realidad, una consecuencia lógica de no otorgar fiabilidad al testigo Rodríguez Agudelo (alias ‘Zeus’) es constatar que en él y, en especial, en quienes le llevaron a testificar, existía un propósito ilegal de contrariar falsamente la versión incriminatoria de Meneses en contra del sindicado Santiago Uribe Vélez”.

El Tribunal advierte que ‘Zeus’, el falso testigo, venía preparado por Diego Cadena y que la defensa de Santiago Uribe omitió informar ese detalle:

“El propio declarante aceptó que recibió asesoría del abogado Diego Javier Cadena Ramírez para redactar una carta dirigida al Fiscal General de la Nación afirmando que tenía información acerca de la investigación que se adelantaba en contra de Santiago Uribe. Completo silencio guardó la defensa en su escrito como no apelante sobre este relevante asunto”

El nombre de Diego Cadena salió a flote a raíz de una pregunta del fiscal Carlos Ibán Mejía a alias ‘Zeus’. El exmilitar contó que el narcotraficante Diego León Montoya, alias don Diego, su antiguo jefe en el hampa, era quien lo había invitado a declarar en el proceso a favor del hermano del expresidente Uribe.

Una de las personas que mejor conoce este expediente es el abogado Daniel Prado, actual embajador de Colombia en Bélgica:

Daniel Ernesto Prado, embajador de Colombia en Bélgica y antiguo representante de víctimas en el proceso que terminó con la condena de Santiago Uribe Vélez.