Comerciante fue víctima de millonario robo durante un falso préstamo en Melgar, Tolima

Tolima

El municipio de Melgar, Tolima, fue escenario de un macabro robo. La víctima fue Ferney Criollo Pavón, un empresario de Neiva, Huila, quien viajó hasta el Tolima para realizar un préstamo de 100 millones de pesos, y en prenda de garantía le dejarían las escrituras de una vivienda.

Sin embargo, el supuesto préstamo resultó ser un engaño para secuestrarlo y robarle el dinero. En medio del robo, a Ferney lo golpearon, lo agredieron y le arrebataron el dinero que supuestamente iba a prestar.

Ferney es un comerciante de Neiva, propietario de un almacén de ropa, de una finca piscícola y prestamista de dinero, quien decidió confiar en la recomendación que le hizo su secretaria, a quien identifica como Karina.

“Le tenía toda mi confianza puesta, conocía todos mis movimientos, y el martes (18 de noviembre) me renunció. Al siguiente día me llamó sobre las 11 de la mañana para un negocio; me citó al centro comercial San Pedro Plaza de Neiva, donde me presentó dos individuos más, entre ellos un supuesto sargento primero del Ejército Nacional”, relató Ferney.

Karina intercedió ante Ferney para que les prestara los 100 millones de pesos, a lo cual accedió el comerciante. Ferney viajó hasta Melgar, Tolima, donde se iba a producir la transacción económica. Tras retirar 80 de los 100 millones en un banco de Melgar, se dirigió hacia una vivienda ubicada muy cerca del parque principal de esta población para entregar el dinero y recibir los documentos de la vivienda.

“Al entrar me agarran a golpes, a puños, y pues me enfrenté con dos, pero salieron unas seis personas más de las habitaciones con machetes y cuchillos; me pegaron un machetazo en la cabeza, a darme golpes, me envolvieron en sábanas y me tiraron al baño”, detalló Ferney sobre los angustiantes momentos que vivió en Melgar.

De acuerdo con su relato, tras golpearlo y tomar el dinero, los ladrones huyeron del lugar. Ferney luego salió de la vivienda, donde se suponía que también se encontraba Karina, quien se mostró sorprendida por lo ocurrido.

“Salí gritando, buscando a la supuesta secretaria, la llamaba y no me respondía. Cogí entonces unas piedras para romper los vidrios de esa casa, y ahí sí salió la gente y la misma Karina”, agregó Ferney.

¿Quiénes estarían detrás?

El comerciante aseguró que ya radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y sostiene que Karina permanece detenida en la estación principal de Policía en Melgar.

Asimismo, Ferney presume que detrás del robo habría integrantes de la Policía o del Ejército Nacional. “Recuerdo que uno de los señores nos hizo una videollamada y estaba vestido de camuflado, y al parecer estaba en un batallón. Creo que podría haber militares inmersos en este proceso”, aseguró.

Por último, Ferney espera ofrecer recompensas a título personal para ayudar a las autoridades en la búsqueda de los delincuentes.