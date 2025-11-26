Capturan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en Honda, Tolima

Tolima

En las últimas horas, las autoridades desplegaron un operativo contra la distribución de estupefacientes en el municipio de Honda, Tolima, en el cual resultaron capturados tres adultos y fue aprehendida una menor de edad, quienes al parecer harían parte de una banda de delincuencia común organizada.

El operativo se desarrolló hacia las 4:30 de la mañana mediante dos diligencias de allanamiento y registro realizadas de manera simultánea en diferentes sectores del municipio, con participación de personal de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En el barrio Camellón de los Carros capturaron en flagrancia a un hombre conocido como “El Buitre”, de 33 años, a quien le incautaron 643 gramos de marihuana.

De otro lado, en el barrio Brisas del Gualí capturaron en flagrancia a un hombre de 22 años conocido como “Blanquito”, una mujer de 18 años conocida como “La Diabla” y aprehendieron a una adolescente de 17 años. Les incautaron 52 gramos de tussi, 4.5 gramos de clorhidrato de cocaína, 29.5 gramos de bazuco y 706 gramos de marihuana.

“Los capturados, el aprehendido y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía 48 Seccional de Honda por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Después de la audiencia virtual fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario, y la menor fue dejada en libertad”, indicó la teniente coronel Diana Liner Rojas, subcomandante del Departamento de Policía Tolima.