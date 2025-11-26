Capturados cuatro policías por presunta apropiación ilegal de dinero en Cúcuta

Cúcuta.

Caracol Radio conoció en exlusiva que cuatro patrulleros adscritos a la Policía Nacional fueron capturados en Cúcuta por la Unidad Anticorrupción de la Dijín, tras una investigación que los señala de presuntas irregularidades durante un procedimiento judicial realizado en septiembre del año pasado.

Los uniformados detenidos fueron identificados como Silva, Jaimes, Montaguth y Ramírez. Tres de ellos estaban adscritos a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), mientras que otro pertenecería a la Dijín.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en el centro comercial Alejandría, donde funcionarios de Policía Judicial (Sijín) adelantaban un allanamiento que involucraba a un comerciante.

Durante el procedimiento, los patrulleros habrían encontrado una suma cercana a los 8 mil millones de pesos que iban a ser incautados como parte del operativo.

De acuerdo con el expediente preliminar, en el lugar se habría alcanzado un acuerdo irregular entre los policías y el comerciante, quien presuntamente habría propuesto que solo se reportara la incautación de 850 millones de pesos.

Sin embargo, en el informe oficial del procedimiento únicamente quedaron registrados 80 millones de pesos incautados.

La aparente discrepancia en las cifras alertó a la Dijín, que inició una verificación interna y recolectó material probatorio que condujo a la apertura formal de una investigación disciplinaria y penal por parte de la Unidad Anticorrupción.

En la mañana de este miércoles, los patrulleros fueron citados al Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta para una diligencia administrativa.

Al llegar al lugar, fueron notificados de las órdenes de captura en su contra y puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Los cuatro deberán responder por los delitos que la Fiscalía les impute en el marco del proceso que se adelanta.