Bolívar fue anfitrión del Segundo Campeonato Nacional Infantil de Natación

Cartagena

La Liga de Natación de Bolívar, en conjunto con la Federación Colombiana de Natación (FECNA), organizó el Segundo Campeonato Nacional Infantil, realizado del 19 al 23 de noviembre en el Complejo Acuático Jaime González. El certamen reunió a más de 560 deportistas de 50 clubes del país, consolidándose como uno de los eventos más importantes de esta categoría. El equipo campeón del torneo fue Compensar, de Bogotá.

Bolívar tuvo una participación destacada y se resaltó la actuación de la cartagenera Isabella Caballero, reconocida como la deportista más completa del campeonato, siendo la mejor nadadora de Colombia en la categoría infantil A (10 y 11 años). Su desempeño refleja el avance del programa formativo que la liga viene fortaleciendo con miras al ciclo competitivo hacia 2027.

La Liga de Natación de Bolívar subrayó la importancia de haber sido anfitriona de este evento nacional y expresó su interés en acoger el próximo año uno de los certámenes más relevantes de natación carreras en el país.

El presidente de la Liga de Natación de Bolívar, Alexander González, destacó el impacto del evento en la región: “Para nosotros es un orgullo haber recibido a los mejores talentos infantiles del país. Este campeonato demuestra que Bolívar tiene la capacidad organizativa y el compromiso deportivo para seguir impulsando la natación colombiana. Continuaremos trabajando para traer más eventos de este nivel y fortalecer el desarrollo de nuestros deportistas”.