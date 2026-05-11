La fiscalía pide condenar al expresidente francés Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

La fiscalía francesa pidió este lunes condenar al expresidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita, durante el juicio de apelación por la presunta financiación libia de su campaña electoral de 2007.

Un tribunal de primera instancia lo condenó en septiembre a cinco años de prisión por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para financiar ilegalmente su campaña.

Aunque recurrió, la justicia ordenó su ingreso en prisión, donde pasó 20 días antes de su liberación condicional en noviembre. Fue el primer jefe de Estado francés en acabar tras los barrotes desde la Segunda Guerra Mundial.

Durante el juicio en apelación en París, iniciado en marzo, defendió de nuevo su inocencia, pero el fiscal, Damien Brunet, pidió su condena como “instigador” de los encuentros con dignatarios del régimen libio.

“Al planear los ataques más graves a la confianza pública, con un nivel operativo sin precedentes, esta asociación ilícita se sitúa en el grado máximo de gravedad que [Francia] pueda conocer”, agregó Brunet.

El representante del ministerio público inició este lunes sus alegatos finales que continuarán hasta el miércoles, cuando se prevé que anuncie qué penas pide para Sarkozy y los otros nueves acusados.

En primera instancia, la fiscalía había pedido condenar al político conservador, de 71 años, por corrupción, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña y asociación ilícita.

Sin embargo, el tribunal absolvió al marido de la cantante Carla Bruni de tres de los cuatro delitos y lo condenó sólo por asociación ilícita, al considerar que el juicio no permitió demostrar que el dinero se usó en “última instancia”.

El mandatario entre 2007 y 2012 enfrenta una serie de problemas judiciales desde que dejó el cargo y ya ha recibido dos condenas firmes en otros casos. En uno de ellos, llevó una tobillera electrónica durante varios meses en 2025.