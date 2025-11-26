Andrés Ramírez renunció en menos de 24 horas la Secretaría de Salud de Ibagué

Ibagué

No duró 24 horas a cargo de la Secretaría de Salud de Ibagué el profesional en enfermería Andrés Ramírez. El exconcejal de la Alianza Verde había sido anunciado en la noche del martes 25 de noviembre por parte de la Alcaldía como reemplazo de Liliana Ospina.

Según publicó en sus redes sociales, luego de ser designado se enteró que existía un impedimento para desempeñar el cargo “Después de ser nombrado como secretario de Salud Municipal, conocí extemporáneamente que mi designación genera por estatuto de oposición un impedimento para desempeñar el cargo”.

A la vez indicó que “Aunque esta situación se originó por obviar dicha particularidad, considero que el servicio público exige actuar con absoluta rectitud, principio que me ha acompañado toda la vida. Por esta razón, y en concordancia con lo anteriormente mencionado, he tomado la decisión de presentar mi renuncia inmediata al cargo de Secretario de Salud”.

Ramírez había asumido la Secretaría de Salud tras la salida sorpresiva hace dos semanas de Liliana Ospina, funcionaria que estuvo al frente de esta dependencia durante varios años.

Andrés Ramírez es un profesional con 25 años de experiencia en el sector salud, es enfermero egresado de la Universidad del Tolima, especialista en Gerencia Hospitalaria de la ESAP, en Enfermería Oncológica de la Escuela de Enfermería del Valle y magíster en Educación.

Por ahora, se espera el pronunciamiento por parte de la Alcaldía tras la renuncia de Ramírez al cargo y qué otro nombre se tendrá en cuenta para la Secretaría de Salud.

"A todos y todas las personas quienes me han expresado su respaldo, gracias por apoyo y su comprensión en estos difíciles momentos. Seguiré trabajando por los Ibaguereños desde donde sea posible, apostando siempre por el bienestar de nuestra gente", puntualizó Ramírez.