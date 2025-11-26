Vamos a construir un servicio de salud con calidad para los ibaguereños: Andrés Ramírez

Ibagué

En la noche del martes 25 de noviembre la Alcaldía de Ibagué reveló el nombre del profesional que asumirá la Secretaría de Salud tras la salida sorpresiva hace dos semanas de Liliana Ospina, funcionaria que estuvo al frente de esta dependencia durante varios años.

Precisamente, desde la oficina de comunicaciones dieron a conocer que el exconcejal de la Alianza Verde, Andrés Enrique Ramírez, asumió como nuevo Secretario de Salud de Ibagué.

Ramírez es un profesional con 25 años de experiencia en el sector salud, es enfermero egresado de la Universidad del Tolima, especialista en Gerencia Hospitalaria de la ESAP, en Enfermería Oncológica de la Escuela de Enfermería del Valle y magíster en Educación.

“Es un verdadero honor asumir este reto, agradeciéndole a la señora Alcaldesa esta responsabilidad, trabajaremos de forma articulada para seguir construyendo una Secretaría de Salud con calidad para todos los ibaguereños”, dijo Andrés Ramírez al asumir la Secretaría de Salud.

Durante más de 20 años, ha sido docente de pregrado y posgrado del programa de Enfermería de la Universidad del Tolima.

“Desde hoy me pongo completamente a disposición de ustedes, con todo mi amor y compromiso para continuar el camino trazado por nuestra Alcaldesa cuando fue Secretaria de Salud. Mi propósito es que la atención en salud sea, como debe ser, un derecho fundamental, garantizando siempre un trato digno y humanizado”, concluyó.