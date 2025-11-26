Alexandra Montoya, de La Luciérnaga, aclara incidente de personas que intentaron robar a su hijo

La periodista Alexandra Montoya, quien hace parte de la mesa de trabajo de La Luciérnaga de Caracol Radio, contó en los micrófonos de 6AM la modalidad de hurto con la que robaron a su hijo en el norte de Bogotá.

“Alrededor de las cuatro de la tarde mi hijo se iba a encontrar con unos amigos, mi niño se acerca y se da cuenta que hay dos señoras abordando a cuatro niños que se están haciendo pasar por policías y les dicen, ¿ustedes tienen drogas? Y los cuatro niños responden que no, muéstrenme los celulares, los chats y las claves. Cuando mi hijo llega, las señoras ya tienen los cuatro celulares de los niños. Las señoras los amenazan y los amedrantan y se llevan los celulares”.

Comentó que solo les robaron los celulares a los menores pero que quedaron con mucho miedo de salir. También comentó que las señoras no estaban con el uniforme de policía.

Revisando las cámaras de seguridad del lugar se pudieron dar cuenta que las señoras después de hacer el hurto se suben a un carro.