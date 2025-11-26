Alcaldía de Cúcuta alerta por daños en la decoración navideña del malecón. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta lanzó un llamado de atención a la ciudadanía tras detectar daños en algunas de las figuras instaladas en el malecón, como parte de la estrategia navideña ‘Cuentos que nos unen’.

Aunque el alumbrado aún no ha sido inaugurado, parte de los elementos decorativos ya presentan afectaciones ocasionadas por visitantes que se han acercado a la zona.

Angélica Canal, jefe de la Oficina de Promoción Turística, explicó a Caracol Radio que el montaje requiere varios días de trabajo debido a la cantidad de material instalado, lo que ha permitido evidenciar comportamientos inapropiados.

“Hay esculturas y piezas en espuma que han sido pellizcadas o manipuladas. En algunos casos han desprendido las luces. Incluso hemos visto a padres subir a los niños sobre estas figuras, que no están diseñadas para eso”, señaló.

Canal destacó que las piezas fueron elaboradas por talento local, encabezado por el maestro cucuteño Jairo Contreras.

“Son obras hechas con dedicación y pensadas exclusivamente para esta temporada. Por eso debemos cuidarlas como patrimonio de todos”, agregó.

La funcionaria resaltó que el malecón ha tenido intervenciones y adecuaciones durante meses para mejorar el espacio público: andenes, separadores, fuentes, cascadas y zonas deportivas. La decoración navideña, dijo, busca complementar ese esfuerzo y ofrecer un lugar seguro y agradable para las familias.

La inauguración oficial del alumbrado está prevista para este viernes, 28 de noviembre, a las 7:00 de la noche.

Ese día la vía del malecón hacia la avenida del río -la misma que se cierra para la ciclovía nocturna- estará inhabilitada desde la 01:00 p.m., debido a la logística del evento y a la instalación final del árbol principal ubicado frente a Farmatodo.

“Es un trabajo artesanal, hecho con cariño por cucuteños. La invitación es a cuidarlo, disfrutarlo y llamar la atención cuando alguien esté dañando los elementos. Esto es de todos y para todos”, concluyó.