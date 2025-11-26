Alcaldía de Cartagena rechazó feminicidio de una docente en vía pública y hace seguimiento al caso

Cartagena

Con profundo dolor e indignación, la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Asuntos para la mujer, repudia tajantemente el feminicidio de Beatriz Elena Suárez Martínez, la docente asesinada en manos de quien fue su pareja. Los lamentables hechos se presentaron en el barrio La María.

”Que justamente Beatriz fuera asesinada, en manos de quien fue su compañero sentimental, el día del 25N nos sacude y nos convoca a seguir hablando de violencias basadas en género, con el fin de que se puedan salvar más vidas. La muerte de Beatriz es una alerta para las autoridades, quienes deben procurar cuidar a nuestras mujeres y ser mucho más severos en los castigos a los agresores”, asegura Johanna Ordosgoitia, asesora de despacho para Asuntos de la Mujer y equidad de género.

Una vez se conoció la fatal noticia, la Secretaría de Desarrollo Social por medio de la Oficina de Asuntos para la mujer, hace seguimiento al caso y brinda acompañamiento permanente a la hija de Beatriz y quien fue su agresor, una menor de nueve años, quien es atendida en estos momentos en un centro hospitalario. Además, esta entidad revisa el proceso judicial que había adelantado Beatriz, con el fin de identificar mejoras en la protección y garantía de sus derechos.

Le recordamos a la ciudadanía y en especial a las mujeres que estas son las líneas de atención frente a los casos de Violencia contra la mujer:

- Línea de orientación a Mujeres Víctimas de violencia: 155

- Línea púrpura: 3263495298 - 3182002731

- Línea ICBF: 141, 3202391685, 3208655450

- Patrulla de Infancia y adolescencia: 3216445901