Aerolíneas españolas suspenden vuelos desde y hacia Venezuela

Las aerolíneas españolas, Air Europa y Plus Ultra suspenden sus conexiones con Venezuela, después de que Estados Unidos advirtiera sobre aumento de la actividad militar.

Estas operaciones aéreas desde y hacia España se mantendrán suspendidas al menos hasta el 1 de diciembre.

Cabe mencionar que Iberia, la portuguesa Tip, la colombiana Avianca, la brasielaña GOL y la chilena Latam habían comunicado la suspensión de sus vuelos el pasado sábado, sin precisar cuanto tiempo permanecerá la decisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional hizo un llamado a las autoridades involucradas en la actual evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano para que brinden mayor claridad a las compañías que operan en la región.

Por su parte, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ordenó a las aerolíneas retomar sus operaciones hacia y desde el país tan pronto como las condiciones lo permitan.

Recordemos que la Administración Federal de Aviación pidió a los aviones comerciales que circulan por territorio venezolano a “extremar la precaución” debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en este país y sus alrededores.