Relio presenta “si te decides”: un tema urbano que desafía a dar el primer paso en el amor

El cantante y compositor RELIO presenta “Si Te Decides”, su nuevo sencillo, una canción que captura ese instante de tensión entre el deseo y la indecisión en las relaciones modernas. Con un sonido urbano, elegante y atrevido, Relio abre un espacio de seducción y vulnerabilidad que conecta directamente con quienes han vivido esa espera por una decisión que puede cambiarlo todo.

“La canción nació de una conversación conmigo mismo sobre esas relaciones que quedan en pausa, cuando las dos personas saben que hay algo, pero nadie da el paso. Quería capturar ese momento de juego y seducción”, explica el artista.

En esta producción, Relio encontró el equilibrio perfecto entre sensualidad y frescura, demostrando que “menos es más”: una melodía limpia y directa que deja respirar a la voz y permite que la emoción cobre protagonismo.

El videoclip oficial, grabado en las calles de Ámsterdam, ya está disponible y refleja una propuesta visual más sensorial que narrativa, en sintonía con la atmósfera íntima y atrevida de la canción.

Relio inició su camino en la música casi por accidente, tras una lesión que lo llevó a escribir canciones en su cuarto. Desde entonces, ha recorrido escenarios dentro y fuera de su país, conquistando al público con su autenticidad y constancia. “Ser fiel a lo que siento musicalmente, aunque las tendencias cambien, ha sido mi brújula”, afirma.

Sus influencias van desde Feid hasta David Guetta, artistas que, como él, buscan fusionar lo urbano con melodías potentes y energía de club. Este enfoque lo ha convertido en un nombre emergente dentro de la escena latina, con un estilo que mezcla reggaetón, pop y toques de rock.

Con “Si Te Decides”, Relio no solo busca conectar con quienes disfrutan de las historias de amor modernas, sino también consolidar una propuesta artística en crecimiento. Ya prepara nuevos sencillos que formarán parte de un proyecto mayor, además de presentaciones en México y Latinoamérica.

Entre sus sueños figuran colaboraciones con referentes como Feid, Tainy o Bizarrap, siempre con la meta de llevar su sonido a otro nivel.

“Quiero que esta canción sea banda sonora de historias de amor, viajes y momentos que hacen latir más fuerte. Para mí, la música es ese puente entre lo que imaginas y lo que decides vivir”, concluye Relio.