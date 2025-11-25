Oposición buscará hundir el proyecto que mantendría con vida al Ministerio de la Igualdad

Congreso

Al Congreso de la República llegó nuevamente el proyecto de ley que busca mantener con vida al Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional determinara que su vigencia actual irá hasta el 2026.

La iniciativa ya está lista para comenzar su discusión. El Gobierno radicó mensaje de urgencia para el proyecto, lo que quiere decir que tendrá su primer debate en las Comisiones Primeras Conjuntas. De hecho, se tenía previsto que hubiera sesión conjunta este martes 25 de noviembre, pero terminó aplazándose.

Previo a este aplazamiento, la senadora del Centro Democrático confirmó que junto con el senador conservador Germán Blanco radicaron ponencia negativa pidiendo que se hunda este proyecto, pues consideran se ha convertido en un fortín burocrático.

“El Gobierno Petro tiene listo $1.9 billones de pesos para feriarse en derecho privado a través de una fiducia. Y por supuesto, la pieza clave es el Ministerio de la Igualdad. Por eso lo quieren revivir con tanto afán. En el Plan Nacional de Desarrollo habían metido un mico, que fue el fondo del Ministerio de la Igualdad. Le tienen destinado 1.9 billones de pesos. Y ese fondito lo maneja una fiducia; es decir, no hay que usar ley 80, no tiene que pasar por SECOP”, alertó Valencia.

Según la congresista de la oposición, esto significa que “van gastando la platica como quieren. Le han metido $200 mil millones y un escándalo adicional: tienen doble burocracia. Un ministerio que no hace nada porque la plata está en el fondo, ya tiene 540 funcionarios y más de 190 contratistas. Y por el otro lado, en el fondo, también tienen otros funcionarios: 233 contratistas, 26 contratos laborales completos. Nosotros tenemos la EPS, que hacía lo que hace el ministerio. Tenemos el ministerio y tenemos el fondo”.

La senadora y precandidata presidencial asegura que esta cartera ministerial no es viable, reclamando que “el petrista que esté sin puesto, que se ponga bravo. Porque esta es la feria de coger la plata, dice que para los más pobres para pagarle solamente a esos. Y alguno se preguntará, ¿y qué ha hecho el famoso ministerio? Pues no podemos saber, porque como lo ejecutan todo a través de la fiducia, está todo por derecho privado”.

La discusión en las Comisiones Primeras Conjuntas quedaría para este miércoles 26 de noviembre o la primera semana de diciembre. Si la ponencia de Paloma y Blanco es aprobada, la iniciativa se hundirá; si aprueban la ponencia positiva, pasará a su tercer y cuarto debate en plenarias de Senado y Cámara.