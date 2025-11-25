MinDefensa confirma que no retirará a general Huertas vinculado a presuntos nexos con disidencias

JUSTICIA

En un evento de Paz Electoral liderado por la Procuraduría, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que hasta el momento no se retirará de su cargo al general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército, tras acusaciones de presuntos nexos con las disidencias de alias “Calarcá”. Dice Sánchez que esperarán al resultado de las investigaciones.

“Cuando se compruebe que ha sido culpable con la información, con la investigación que se haga, se tomarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a ese nivel. Pero en este momento estamos investigando”, dijo el ministro.

En ese sentido, el ministro reiteró que Huertas no estuvo relacionado en ningún momento con los diálogos de paz de los que hace parte “Calarcá”.

“En julio del 2024, el General Huertas no era activo, había sido retirado tres años atrás. Segundo, que de acuerdo a lo que nos informó la oficina del consejero comisionado para la paz y como está estipulada en las diferentes resoluciones, jamás se nombró o se dio facultades y también nos informaron que nunca participó el general Puertas en actividades que tengan que ver con los diálogos de paz con alias “Calarcá”, indicó el ministro Pedro Sánchez.