Llega el festival Corona Sunsets Sessions 2025 a Bogotá con un cartel de artistas imperdible

Bogotá D.C

Una de las marcas de cerveza más conocidas mundialmente celebrará por todo lo alto los 100 años de fundación . Tras realizar 100 eventos como Corona Sunsets Sessions en Colombia, la celebración termina con tres eventos memorables en tres ciudades del país: Medellín, Cali y Bogotá para cerrar por todo lo alto.

En Medellín, el festival giró en torno al elemento del agua y se vivió el 18 de octubre en la Hacienda Marrakech, al ritmo de bandas como Hot Chip y Bag Raiders. Además, los asistentes pudieron disfrutar y conectar con la naturaleza creando una mándala colectiva con flores, un acto simbólico con girasoles al atardecer, probar micheladas diferentes y una variada oferta gastronómica.

En Cali el 8 de noviembre, el elemento fue el fuego, por lo que el evento giro entorno a la energía y conexión. Con las presentaciones de Poolside y Oliver Dollar, el público encendió velas para conectar con el atardecer en la Hacienda Las Mañanitas.

Ahora bien, la última celebración será en Bogotá el próximo 29 de noviembre. Para cerrar los 100 años de Corona, la fiesta final se llevará a cabo en la Hacienda Márquez donde se presentarán Capital Cities y Franky Wah, junto con artistas locales como Marianna Hadad y Nicolás Manrique.

Como el último elemento es la tierra, la ocasión amerita una ceremonia de intensiones colocando piedras dentro de una mándala, como acto de conexión.

Para Bavaria, estos 100 años van más allá de celebraciones. “Con Sunsets Sessions 2025 quisimos llevar la experiencia más allá, celebrando 100 atardeceres alrededor del país, acercándonos a diferentes audiencias. Y no hay mejor forma de cerrar esta celebración que con tres grandes encuentros en Medellín, Cali y Bogotá, donde la música, la naturaleza y la desconexión se unirán para vivir momentos únicos”, aseguró Álvaro Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria.

Con esta edición de “100 años celebrando bajo el sol” se propone una experiencia única y más cercana con los asistentes para disfrutar con todos lo sentidos.

¿Cómo adquirir entradas para el evento en Bogotá?