Lina Garrido pide a Marco Rubio que fiscal Luz Adriana Camargo sea incluida en la Lista Clinton

La representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, envió una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicita que se evalúe la inclusión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la Lista Clinton.

Según indicó la congresista en su solicitud las revelaciones sobre presuntos nexos entre el Ejército, las disidencias de alias Calarcá y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, “sugieren que la Fiscal General ha incurrido en una conducta permisiva y de omisión que ha resultado en el fortalecimiento de estructuras de crimen organizado y narcoterrorismo en Colombia, comprometiendo seriamente los objetivos de la lucha contra el crimen transnacional”.

Advirtió además Garrido que la Fiscal Luz Adriana Camargo emitió una Directiva que establece la suspensión generalizada de órdenes de captura, vigentes y futuras, para personas vinculadas a las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional y explicó que dicha normativa funciona como una “autorización de facto para que organizaciones criminales operen sin riesgo real de ser detenidas, blindándolas frente a delitos pasados y futuros relacionados con su estructura armada”.

La representante a la Cámara también cuestionó la decisión de la fiscal de eliminar las unidades del GAULA e indicó que dicha medida “impidió la actuación urgente de los fiscales en casos como el secuestro y asesinato de un suboficial militar a manos del Tren de Aragua, demostrando que la reestructuración institucional ha puesto en riesgo la libertad y la vida de los ciudadanos”.

Agregó Lina Garrido en su solicitud que la inacción de la Fiscalía, que dice ha estado marcada por omisiones graves y por la presunta protección a estructuras criminales que “operan a través de aparatos organizados de poder”, representa un riesgo directo para la estabilidad de Colombia y para la seguridad de los Estados Unidos.