La Ruta ICA de la Secretaría de Hacienda visitará las tres localidades de Cartagena

La Secretaría de Hacienda Distrital informó que con el propósito de verificar el cumplimiento del pago del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros (ICA), ofrecer orientación, acompañamiento y resolver dudas sobre esta obligación tributaria; a partir de este martes 25 de noviembre la Ruta ICA llegará a las tres localidades de la ciudad.

Los equipos de Cultura Tributaria y de Fiscalización visitarán los establecimientos responsables del ICA, que es de carácter obligatorio para personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, uniones temporales, consorcios, patrimonios autónomos y similares, que realicen de manera directa o indirecta cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en el Distrito, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional.

Si usted es contribuyente de este impuesto y lo visita la Ruta ICA, debe tener a la mano el Registro Único Tributario (RUT), así como su registro ante la Cámara de Comercio, y estar preparado para responder preguntas sobre su actividad económica y declaraciones de impuestos. Del martes 25 al viernes 28 de noviembre, las visitas se realizarán en la Localidad 3, en los sectores de San Pedro, Santa Mónica, El Carmelo, La Concepción y sus alrededores.

“La Ruta ICA, una de las estrategias que hemos implementado para la fiscalización y el recaudo de impuestos distritales, estará visitando las tres localidades, negocio por negocio, para revisar el estado de pago del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros. Además, en esta ruta vamos a sensibilizar a los contribuyentes sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones tributarias, y es que en el Gobierno del alcalde Dumek Turbay los impuestos sí se ven invertidos en el desarrollo de Cartagena”, afirmó el secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González.

Descuentos y pagos del ICA

De conformidad con el Acuerdo No 188 del 30 de julio de 2025, hasta el próximo 31 de diciembre los contribuyentes del ICA pueden acceder a 70% de descuento en intereses por mora, siempre que cancelen la totalidad del capital, ya sea de toda su cartera o de las vigencias que escojan; y 50% de descuento en sanciones, siempre que cancelen la totalidad del capital adeudado.

La declaración de este tributo se puede realizar en la página web portaltributario.cartagena.gov.co y los pagos a través del botón PSE, en los bancos vinculados a este medio de pago electrónico; o a través del botón ‘Pago Tarjeta de Crédito’, con Visa y Mastercard.

Las ventanillas de Banco de Bogotá, Davivienda, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, BBVA, Banco Popular, Scotiabank Colpatria, AV Villas y SuperGiros también se encuentran habilitadas para recibir los pagos del ICA.