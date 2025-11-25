Investigan muerte de una adolescente dentro de una vivienda en Arjona, Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional investiga los móviles de la muerte de una adolescente de 17 años, dentro de una vivienda ubicada en el barrio Soplaviento del municipio de Arjona, norte de Bolívar.

Según versiones preliminares, la menor de edad fue hallada suspendida con un lazo en su cuello en la cocina de la casa, por lo que de inmediato fue trasladada por los familiares de su pareja sentimental al Hospital Local del municipio. Allí, los médicos de turno confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El cadáver de la adolescente fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla de Cartagena, donde se espera se determine la causa y las circunstancias de su fallecimiento.

Los actos urgentes estuvieron a cargo de funcionarios de la Sijín de la Policía de Bolívar.