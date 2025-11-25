Hay una reducción de hasta el 37% de las lesiones personales: secretario de Gobierno de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, aseguró que en los últimos fines de semana se ha podido evidenciar una importante reducción del porte de armas blancas en las calles de la ciudad por cuenta de los operativos constantes que se adelantan en conjunto con la Policía.

“El porte armas ha sido histórico en la ciudad, pero por eso es por lo que hemos venido trabajando en los operativos incautándolas e imponiendo los comparendos respectivos”, dijo Francisco Espín.

El funcionario resaltó que en la capital del Tolima se ha experimentado una reducción de hasta el 37% en materia de lesiones personales, al igual que el número de llamadas cada fin de semana para que las autoridades atiendan riñas.

“Hemos trabajado fuertemente para que la gente entienda que no hay que salir armado, ni hay necesidad, sobre todo porque el índice de mortalidad es alto por intolerancia y efectivamente en muchos casos las armas blancas están por medio”, dijo el secretario de Gobierno.

Por otra parte, destacó que en el 2025 se han presentado 8 casos de sicariato de los 75 homicidios que se han registrado, mientras que el 58% de los casos son por intolerancia.

“Históricamente la gente en Ibagué anda con armas blancas diferente a otras ciudades a otras ciudades que tienen índices superiores como es Cali, Bogotá, Barraquilla, en esas ciudades las peleas es a mano limpia”, puntualizó.