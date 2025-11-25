General Juan Miguel Huertas: ¿Por qué Petro cree tanto en su inocencia?

Muchos cuestionamientos ha recibido el presidente Gustavo Petro ante el descubrimiento del presunto entramado entre funcionarios del Gobierno, el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC.

Sin embargo, la postura del presidente siempre ha sido en defender a los funcionares y hablar sobre una trampa que crearon pero para afectarlos.

Sobre el General Juan Miguel Huertas, el mandatario asegura que los señalamientos en su contra son totalmente falsos, porque nisiquiera hacia parte del Ejército para el momento de las acusaciones.

El mandatario señala que el General Huertas fue sacado del servicio en el año 2021, durante el liderazgo del General Zapateiro.

“La acusación contra el general Huertas es falsa, porque tal como dice el comunicado del Ejército Nacional, el general Huertas fue sacado del servicio en el año 2021, antes de mi gobierno por quienes controlaban en ese momento al Ejército y a quienes en el caso del general Zapateiro, lo comandaban y sobre quien tengo serias dudas de sus conductas, señaló.

Pero, el reingreso del General Huertas se dio en agosto del 2025, por lo que para el presidente Petro, no existió el tiempo para ponerse como funcionario público en contacto con “Calarcá”, en un poco más de tres meses.