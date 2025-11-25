Actualidad

General Juan Miguel Huertas: ¿Por qué Petro cree tanto en su inocencia?

El presidente Gustavo Petro ha reiterado en que cree fielmente en el General Juan Miguel Huertas, y en Wilmar Mejía, actual director de Inteligencia Estratégica.

Juan Miguel Huertas. Foto: suministrada.

Juan Miguel Huertas. Foto: suministrada.

Muchos cuestionamientos ha recibido el presidente Gustavo Petro ante el descubrimiento del presunto entramado entre funcionarios del Gobierno, el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC.

Sin embargo, la postura del presidente siempre ha sido en defender a los funcionares y hablar sobre una trampa que crearon pero para afectarlos.

Sobre el General Juan Miguel Huertas, el mandatario asegura que los señalamientos en su contra son totalmente falsos, porque nisiquiera hacia parte del Ejército para el momento de las acusaciones.

El mandatario señala que el General Huertas fue sacado del servicio en el año 2021, durante el liderazgo del General Zapateiro.

“La acusación contra el general Huertas es falsa, porque tal como dice el comunicado del Ejército Nacional, el general Huertas fue sacado del servicio en el año 2021, antes de mi gobierno por quienes controlaban en ese momento al Ejército y a quienes en el caso del general Zapateiro, lo comandaban y sobre quien tengo serias dudas de sus conductas, señaló.

Pero, el reingreso del General Huertas se dio en agosto del 2025, por lo que para el presidente Petro, no existió el tiempo para ponerse como funcionario público en contacto con “Calarcá”, en un poco más de tres meses.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad