Este es el primer grupo de barrios de Cartagena que estará sin agua este miércoles durante 21 horas

Cartagena

Aguas de Cartagena informó que este miércoles 26 de noviembre inicia la Parada Técnica Programada, una intervención estratégica que nos permitirá seguir avanzando en la modernización y fortalecimiento del sistema de acueducto de la ciudad.

“Durante dos días realizaremos 35 actividades especializadas, entre obras principales, optimizaciones y mantenimientos que garantizarán un sistema más robusto, confiable y eficiente para la ciudad”, señaló John Montoya, gerente general de la empresa. “Más de 200 personas y 12 contratistas estarán trabajando de manera coordinada y continua para lograr estos avances”, indicó el directivo.

La obra principal consiste en el inicio de la tercera interconexión de la línea Albornoz–Planta, infraestructura clave para reforzar la conducción de agua hacia la Planta El Bosque. Asimismo, se adelantarán adecuaciones en distintos puntos de la ciudad para responder a nuevos desarrollos urbanos e integrar mejoras como las conexiones pluviales de la Protección Costera en la Carrera 1 de Bocagrande.

Para ejecutar estas labores será necesario suspender el servicio de agua en dos grupos de barrios en horarios diferenciados durante los días 26 y 27 de noviembre.

Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada y actualizada a través de nuestras redes oficiales y en la sección: Noticias > Mantenimientos Programados en www.acuacar.com.

El listado de barrios que no contarán con el servicio de manera temporal durante la Parada Técnica es el siguiente:

GRUPO 1: SECTORES SIN SERVICIO DESDE LAS 7:00 AM DEL 26 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 4:00 AM DEL 27 DE NOVIEMBRE.

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, Urbanización El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla (sector El Progreso), La Campiña, Nuevo Bosque, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque residencial el Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, Vista Hermosa, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, El Nogal, Ternera, San Fernando, Portal de San Fernando, Los Ciruelos, Urbanización Simón Bolívar, urbanización Once de Noviembre, Urbanización Berlín, La Cárcel de Ternera, La Concepción, Urbanización Paraiso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de la Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Medellín, Urbanización Anita, las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la Via al Mar, Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, Condominios Barcelona de Indias, Barcelonetas, Portal de las Américas, Terranova, Serena del Mar, Mar Linda, San José de Los Campanos, Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana, 3 de Junio, edificaciones del Triángulo de Desarrollo. La Carolina, Portal de La Cordialidad, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I, Villa Grande de Indias II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio, El Rodeo, El Pozón, Parque Heredia, urbanización Asturias, urbanización Parques de Bolívar, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I, La Esmeralda II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Coomuldesecar, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Luis Carlos Galán, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela, Nueva Colombia, Los Trupillos, El Progreso, Los Robles, Los Deseos, 18 de Enero, El Millo, Los Pinos, Henequén y Colinas de Betania.

Sectores de los siguientes barrios:

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C, España entre calle 26D a la calle 29 y carrera 44A a la 47, El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, El Bosque entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A. El Bosque entre la transversal 51B y 52 B y la Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A. San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54. Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29 F. Escallón Villa las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58 entre la Avenida el Consulado y la Pedro de Heredia. Los Calamares m18 hasta la Mz 24, Mz 26 Y Mz 50, Calamares manzanas 48,49,56,57,60,61,62 y 63, San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado, el canal Ricaurte y la Boquilla desde la calle 62A hasta la calle 103.

GRUPO 2: SECTORES SIN SERVICIO DESDE LAS 12:00 AM HASTA LAS 7:00 PM DEL 27 DE NOVIEMBRE.

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro Libertad, El Espinal, conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa, El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martínez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Lo Amador, Barrio Torices, La María, La Candelaria, La Española, Loma de Diamante (Torices), Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, Conjunto Residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, Urbanización Cielo Mar, Conjuntos Residenciales alrededor de Playa Azul, Pablo VI I, Pablo VI II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras), La María sector Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza sector las Delicias, Torices y Armenia.

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, Chiquinquirá, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio,, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transporte, San José Obrero, Nuevo Porvenir, La Candelaria, San Antonio (sector Olaya), Stella (sector Olaya), Los Alpes, Las Palmeras, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía, Andalucía, Los Ejecutivos, San Antonio, Villa Margarita, Boulevard de La Castellana, La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, La Gloria, Camagüey, Cavipetrol, El Triunfo, Las Palmas, El Porvenir, Parque Residencial Los Alpes, Puerta de Los Alpes, Villa de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Torre de Los Alpes, Jardines de Junio II, Villa Adriana, La Plazuela, Plazuela Mayor, Santa Mónica, Portal Santa Mónica, Parque Real, Santa Lucía, Las Acacias, El Progreso, Arcos del Triunfo, Zaragocilla, Escuela de Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente y Rincón del Bosque. Sectores de Olaya: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín

Sectores de los siguientes barrios:

Bruselas entre diagonal 22 a la calle 29 y transversal 35 a la 38, entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40, España entre calle 29 a la Avenida Pedro de Heredia y carrera 44 a la 47, El Bosque entre la diagonal 21 a la Avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46, El Bosque entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54, Alto Bosque entre calle el Periodista , transversal 53 y 54, San Isidro entre la Avenida Crisanto Luque a la calle del Pirata y la transversal 52 a la 54, Nuevo Bosque entre la transversal 53C a la 54, Zaragocilla, las viviendas entre la calle 27 y la avenida El Consulado, Los Calamares Mz 01 hasta Mz 17, Mz 25, Mz 27 hasta Mz 43, Mz 64 hasta Mz 98, Mz 44 Hasta Mz 47 y Mz 55. San Pedro, las manzanas entre el canal Ricaurte y la avenida Pedro de Heredia. El corregimiento de La Boquilla desde la calle 35 hasta la calle 62A.