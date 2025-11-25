De México a Suramérica: Iván Quintero Revela el Poder de la Venta con Legado

Con una trayectoria de más de 25 años en alta dirección, logrando crecimientos históricos superiores al 132% en corporativos de la talla de Nestlé, Quintero se ha convertido en una de las voces más sólidas en torno a una nueva visión de las ventas: una que se aparta del paradigma agresivo y utilitario, para colocar en el centro el impacto humano y el valor real que una persona puede aportar a la vida de otra.

Su filosofía desafía la narrativa clásica que asocia el acto de vender con presión, persuasión forzada o técnicas manipulativas. Para Iván Quintero, vender es un acto de responsabilidad y liderazgo. En su obra, sostiene que el verdadero poder de la venta no radica únicamente en los números o las cuotas alcanzadas, sino en la capacidad de transformar mentalidades, abrir oportunidades y generar relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la coherencia y la congruencia personal. Esta visión ha resonado de manera profunda en mercados como el ecuatoriano y el colombiano, donde el liderazgo empresarial atraviesa una etapa de redefinición ética y cultural.

La propuesta central de Quintero se estructura en un modelo integrador que combina la Mentalidad y el Liderazgo Interior, las Estrategias Prácticas de Ventas y los Principios Universales aplicados a los negocios contemporáneos. “Vender es Poder” no exige que el lector pertenezca a una religión específica ni adopte una doctrina espiritual, sino que mantenga una apertura genuina para entender que existen valores atemporales capaces de fortalecer las decisiones empresariales en entornos altamente competitivos. Más que un manual técnico, el libro funciona como una hoja de ruta para quienes buscan escalar profesionalmente sin traicionar su esencia ni sacrificar su carácter.

Durante su gira por Suramérica, Iván Quintero ha compartido experiencias reales provenientes de su paso por grandes corporativos, pero también de sus propios fracasos, dudas y aprendizajes. Esta honestidad ha sido uno de los elementos que más han conectado con las audiencias. En lugar de presentarse como una figura inalcanzable, se muestra como un profesional que ha recorrido un camino complejo y que ha entendido que los mejores resultados nacen cuando existe un equilibrio entre disciplina, estrategia y servicio. En este sentido, su enfoque no glorifica el éxito inmediato, sino la construcción paciente de una reputación sólida y un legado sostenible.

Uno de los pilares metodológicos de su trabajo es el Método ACMI®️ (Acción Comercial de Máximo Impacto), una estructura que combina 40% teoría y 60% práctica, diseñada para llevar al lector o participante a la acción inmediata. Este método no se queda en conceptos abstractos, sino que propone ejercicios, reflexiones y ajustes concretos en la forma de abordar al cliente, entender sus necesidades y crear soluciones que generen beneficios mutuos. Más allá de los resultados financieros, el método enfatiza la importancia de la autogestión emocional, la escucha activa y la preparación constante del profesional de ventas.

La presencia de Quintero en Colombia y Ecuador no se ha limitado a auditorios o escenarios formales. Su recorrido ha incluido encuentros con equipos de trabajo, diálogos con emprendedores jóvenes y conversaciones prácticas con empresarios que enfrentan los retos cotidianos de mercados cambiantes. Este contacto directo ha evidenciado un interés creciente por modelos de liderazgo que no se basen exclusivamente en “cerrar ventas”, sino en abrir caminos, construir confianza e inspirar a otros a desarrollar su máximo potencial.

El concepto de legado es, quizá, la columna vertebral de su mensaje. Para Iván Quintero, el éxito no se mide únicamente por los indicadores financieros, sino por el impacto que una persona deja en su equipo, en su familia y en su comunidad. En un entorno empresarial frecuentemente marcado por la inmediatez y la presión por resultados, su enfoque propone una pausa estratégica: reflexionar sobre el propósito, alinear las acciones con los valores y entender que el verdadero crecimiento es aquel que se sostiene cuando el líder ya no está presente.

La expansión de su mensaje hacia Suramérica ha significado algo más que una simple gira profesional. Representa un intercambio cultural en torno a una nueva forma de entender las ventas, el liderazgo y la responsabilidad empresarial. Su libro, que ha sido reconocido como Best Seller, se ha convertido en un punto de partida para conversaciones más profundas sobre ética, disciplina y trascendencia en el mundo corporativo.

Lejos de ofrecer fórmulas mágicas, Iván Quintero ha logrado posicionar una narrativa que conecta con una generación de líderes que buscan sentido, estructura y coherencia. Su recorrido por Ecuador y Colombia consolida la idea de que vender no es simplemente colocar un producto, sino generar confianza, ofrecer soluciones reales y construir relaciones que sobreviven a los cambios del mercado. Así, su obra y su mensaje continúan expandiéndose, dejando claro que el poder más grande de la venta no está en la transacción, sino en el legado que se construye con cada acto de integridad y servicio genuino.