¿Constituyente para reforma pensional? Petro hace un llamado ante incertidumbre por la iniciativa

El jefe de estado aseguró que el odio hacia el presidente Petro, está llevando al hundimiento de una reforma que además de afectar a la población mayor del país. también llevaría a la quiebra a los fondos privados de pensiones.

Aseguró que son decisiones políticas que están olvidando el verdadero eje de la reforma pensional.

“Es un verdadero movimiento de tipo político y no jurídico, para hundir la reforma pensional”, dijo.

Cuestionó la tesis de que no se cumplieron con los requisitos de forma, y señaló que es ”absurdo” hacer caer una reforma porque los anuncios en sesiones tienen que tener mayoría de asistentes.

“No nos debemos dejar quitar la posibilidad de que Colombia sea un país de oportunidades para progresar y de esperanza, y no una finca de seis sujetos que la manejan para enriquecerse y excluyen a todos los demás, incluido los viejos que ya no pueden, señaló.

¿Llamado a la constituyente?

El presidente Petro volvió a hacer un llamado para la constituyente, y reiteró en que se debe instaurar el comité para reunir las firmas suficientes, al argumentar que es el pueblo el que a través de firmas debe escoger las reformas que necesita.

“La instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la asamblea constituyente debe ponerse en práctica”, reiteró.