Comisión local de fútbol empieza a trazar medidas por el partido del Cúcuta Deportivo

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta empezaron a revisar la organización de lo que será el encuentro entre el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca la próxima semana.

El partido será de vital importancia para los locales teniendo en cuenta sus aspiraciones de pasar al Torneo del Futbol Profesional Colombiano, al ocupar hoy el primer lugar en la tabla de ascenso.

El secretario de gobierno del municipio de Cúcuta Miguel Castellanos dio a Caracol Radio que “mañana empezaremos a revisar con la policía metropolitana las acciones que se van adoptar para ese partido que se desarrollará en horas de noche, como también entrar a mirar a fondo las fallas que se produjeron en el anterior, cuando el equipo jugo en el estadio General Santander, entre otras falencias”.

Dijo el funcionario que se espera en las próximas horas determinar las condiciones del estadio, su organización, las medidas de carácter preventivo y las recomendaciones a la hinchada más fiel del país.

El partido de vuelta se jugará el próximo 2 de diciembre a las 8:30 de la noche en el estadio general Santander.