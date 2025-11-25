Capturan a tres de los delincuentes más buscados en zona de frontera. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta

Las autoridades llegaron hasta un conjunto cerrado exclusivo ubicado en la vía El Pórtico, para adelantar lo que llamó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, como la operación del año.

En este operativo se logró la captura de Geovanny Alejandro Flórez Sánchez, alias “Yuyito”, hermano del reconocido actor criminal alias “Piojo”. Este individuo inició su actividad criminal en 2020 como conductor de motocicletas para hurtos y homicidios en modalidad de sicariato, integró la banda “Los del Burro” y, tras recuperar la libertad en 2023, estructuró su propia red delictiva con motociclistas, personal de observación y armamento para ejecutar acciones violentas.

Cristian Alfredo Gutiérrez Giraldo, alias “9mm”, quien inició en el sicariato siendo menor de edad bajo las órdenes de alias “Baloyes”. Entre 2018 y 2020 controló expendios de estupefacientes en la Comuna 10.

Y Brayan Alexey Barrio Villamizar, alias “Banana”, quien habría integrado el brazo sicarial del Clan del Golfo en 2021. Según las autoridades, registra antecedentes por homicidio y había salido recientemente de prisión.

“Es un trabajo que se viene de tiempo atrás, gracias al trabajo que desarrolló mi general William Quintero. Estamos construyendo sobre lo construido y hoy desarrollamos o presentamos a ustedes el operativo del año, donde fueron capturados cinco delincuentes de los cuales tres fueron cobijados por medida intramural”, dijo el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

En la vivienda se cuatro pistolas, cinco revólveres y un fusil, así como una granada de mano, ocho proveedores, 160 cartuchos de diferentes calibres, 500 dosis de estupefacientes y cinco celulares.

Agregó el coronel Ojeda que el fusil incautado “es de alto poder, conocido como el fusil de la discordia, pieza determinante en disputas entre alias “Piojo” y “Carlos Pecueca”, que originaron enfrentamientos criminales en las comunas 9 y 10″.