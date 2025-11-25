¿Cambiaron de opinión? Benedetti asegura que lograrán los votos para la reforma Tributaria

Parece que el gobierno Petro no va a dejar que la reforma Tributaria se caiga por completa, y estarían planeando una estrategia para evitar su hundimiento.

Y que el ministro, Armando Benedetti aseguró que tienen una carta que van a jugar, ahora con varios de los que habían votado negativamente para la iniciativa.

El jefe de la cartera del Interior, pues señaló que varios están cambiando de opinión.

“No está tan hundida como han dicho los medios de comunicación y algunas personas que firmaron la carta ya se echaron para atrás y firmaron la ponencia positiva”, aseguró.

De esta manera, dijo que de los 10 senadores de la Comisión Tercera que votaron negativamente la semana pasada por el paso de la iniciativa, estarían cerca de lograr que 9 voten positivo para su aprobación.

¿Cuándo será la discusión de la iniciativa?

Para este miércoles 26 de noviembre, está planillada la discusión de la reforma Tributaria m.