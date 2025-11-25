Alerta por crisis de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador: Mauricio Cárdenas

Colombia

El puente internacional sobre el río Mataje, ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador y considerado una de las obras clave para la integración entre ambos países, estaría bajo control de grupos armados ilegales. La denuncia fue hecha por el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas durante una visita al municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Leer también: Nuevo encuentro de precandidatos de centroderecha: Pinzón, Gaviria, Galán, Luna y Cárdenas invitados

Puente del río Mataje: una obra estratégica que no funciona al 100%

El puente, fue inaugurado hace cuatro años con el propósito de facilitar el comercio, reforzar la movilidad binacional y mejorar la seguridad en la frontera, según cárdenas no estaría cumpliendo su función debido a las restricciones impuestas por organizaciones criminales.

#RetoElecciones2026 | El aspirante presidencial, Mauricio Cárdenas (@MauricioCard) denunció que el puente del río Mataje, en la frontera con Ecuador, está bajo control de grupos ilegales que deciden quién puede pasar.



Calificó la situación como “inaceptable” y exigió… pic.twitter.com/06XCCjbK9e — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2025

De acuerdo con Cárdenas, estas estructuras ilegales estarían determinando quién puede cruzar y quién no, convirtiendo este paso fronterizo en lo que calificó como un “paso caprichoso” y limitando la movilidad de las comunidades locales. La denuncia pone de relieve las dificultades persistentes en esta zona fronteriza.

Podría interesarle: “No se escondan detrás de las cámaras”: Cárdenas insta a Cepeda y De La Espriella a debatir en público

La próxima persona que llegue a la Casa de Nariño, y si es él, aseguró, deberá restablecer de inmediato el libre paso: Cárdenas

Cárdenas aseguró que la persona que llegué a la casa de Nariño en 2026 deberá:

• Impulsar el comercio binacional, especialmente para el pequeño y mediano productor del Pacífico.

• Reactivar la economía de Tumaco y del sur de Nariño, regiones con altos índices de pobreza y dependencia del comercio transfronterizo.

• Fortalecer la integración fronteriza, facilitar el turismo y mejorar la conectividad.

• Garantizar seguridad y movilidad para habitantes de ambos países que dependen de este corredor para actividades cotidianas.

Alerta por el deterioro del control estatal en la frontera

La situación en el puente del río Mataje también reaviva el debate sobre la capacidad del Estado para ejercer control real en esta zona del Pacífico nariñense, un territorio donde operan grupos armados, redes de narcotráfico y organizaciones dedicadas al contrabando y la extorsión.

Cárdenas advirtió que la imposición de reglas ilegales sobre un puente internacional es un indicador del deterioro de la seguridad y alertó sobre la necesidad de una intervención integral.

Lea también: Mauricio Cardenas asegura que alcanzó más de un millón de firmas para validar su candidatura presidencial

Aunque planteó propuestas relacionadas con su eventual gobierno, el caso abre una discusión más amplia sobre las responsabilidades del Estado actual y la urgencia de una política sólida y sostenida en materia de seguridad fronteriza.

¿Una problemática que afecta a toda la región fronteriza?

La denuncia se suma a las preocupaciones recurrentes manifestadas por autoridades locales, comerciantes y comunidades de Tumaco, quienes han pedido mayor presencia estatal y coordinación binacional para garantizar el derecho al libre tránsito entre Colombia y Ecuador.