Abogado pide investigar como feminicidio agravado muerte de joven por disparo policial en Chiscas

Abogado de la familia de joven que murió por disparo de un policía en Chiscas, Boyacá pide que se investigue como feminicidio agravado

Chiscas

Un giro de 180 grados está dando la investigación por la absurda muerte de la joven de 25 años Liliana Cruz Buitrago el pasado 19 de noviembre en el municipio de Chiscas, Boyacá.

En un comienzo se especuló sobre un ataque de un francotirador que había acabado con la vida de la trabajadora social oriunda de Ramiriquí.

Después el abogado, Diego Cocunubo, apoderado del teniente, Haminton Ruíz Bolívar comandante de la estación de policía del municipio de Chiscas contó en rueda de prensa en Tunja que, todo ocurrió alrededor de las nueve de la noche, cuando varias unidades policiales, incluido el comandante, estaban en acuartelamiento debido a un hecho de orden público registrado en el municipio vecino de El Espino. En ese contexto, afirmó que “derivado de una manipulación errónea del fusil del señor comandante de estación, se generó un disparo que impactó en la humanidad de su compañera sentimental”, provocándole heridas que posteriormente causaron su fallecimiento.

El abogado insistió en que se trató de un accidente y negó versiones que circularon en redes y medios locales sobre un posible atentado o ataque armado. “Como defensor, debo desmentir que se hubiese tratado de un hecho terrorista o de un francotirador. Fue únicamente un disparo accidental de arma de fuego”, señaló. Aclaró además que el hecho no ocurrió dentro de la estación de Policía, sino «a unas tres cuadras, donde la pareja residía en el municipio».

Sin embargo a esta versión le surgió otra, esta vez del abogado Saúl León, apoderado de Ingrid Yanet Buitrago Ossa y Juan Cayetano Cruz Mora, padres de la joven muerta.

Advierte el jurista que, “se han evidenciado gravísimas irregularidades en el marco de la indagación, entre ellas la ausencia total de comunicación por parte del despacho del fiscal a cargo con la familia de la víctima, la dilación injustificada en la entrega de documentos e información relevante a la representación judicial de víctimas y la evidente omisión en actos de investigación fundamentales para el esclarecimiento de los hechos”.

Además, denuncia lo que sería la manipulación de versiones sobre los hechos.

“Se ha advertido una presunta manipulación tanto de las versiones oficiales como del lugar de los hechos, se ha solicitado a la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se priorice la investigación con enfoque de género, por cuanto presuntamente no se trató de una muerte accidental, sino de un feminicidio agravado”.

También le hizo una petición a la Policía Nacional sobre el uniformado que sería responsable de esta conducta.

En el comunicado el abogado, Saúl León le solicitó al director de la policía, Brigadier General, William Rincón Zambrano, que desvincule al oficial, Haminton Ruíz Bolívar y de otros uniformados que presuntamente podrían estar involucrados con el fin de, “asegurar que la investigación avance sin interferencias y que la conservación de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida no se comprometa”.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre y hasta el momento el departamento de policía en Boyacá no se ha pronunciado.