Defensa del comandante de Chiscas afirma que muerte de su pareja fue un disparo accidental

El abogado defensor del comandante de estación del municipio de Chiscas, doctor Cocunubá, entregó este lunes una explicación detallada sobre los hechos ocurridos la noche del 19 de noviembre, cuando la compañera sentimental del oficial murió tras recibir un disparo de un fusil de dotación. Según el jurista, su intervención busca «...aclarar a la opinión pública cómo ocurrieron los hechos y explicar las actuaciones judiciales que se han adelantado...».

De acuerdo con Cocunubá, todo ocurrió alrededor de las nueve de la noche, cuando varias unidades policiales, incluido el comandante, estaban en acuartelamiento debido a un hecho de orden público registrado en el municipio vecino de El Espino. En ese contexto, afirmó que «...derivado de una manipulación errónea del fusil del señor comandante de estación, se generó un disparo que impactó en la humanidad de su compañera sentimental...», provocándole heridas que posteriormente causaron su fallecimiento.

El abogado insistió en que se trató de un accidente y negó versiones que circularon en redes y medios locales sobre un posible atentado o ataque armado. «...Como defensor, debo desmentir que se hubiese tratado de un hecho terrorista o de un francotirador. Fue únicamente un disparo accidental de arma de fuego...», señaló. Aclaró además que el hecho no ocurrió dentro de la estación de Policía, sino «...a unas tres cuadras, donde la pareja residía en el municipio...».

Tras el incidente, la Fiscalía General de la Nación y unidades de criminalística acudieron al sitio e iniciaron los actos urgentes. Cocunubá explicó que, una vez informado del caso, su defendido fue puesto voluntariamente a disposición de la autoridad competente. «...El oficial ya está bajo disposición de la unidad de reacción inmediata, a la espera de la decisión del fiscal seccional sobre la judicialización respectiva...» indicó. También confirmó que la Policía suspendió administrativamente al comandante «...para garantizar transparencia en el proceso...».

En cuanto al avance judicial, el abogado afirmó que actualmente el caso se encuentra en etapa de indagación y que, desde la perspectiva de la defensa, se configura un homicidio culposo. «...La Fiscalía deberá determinar si se trata de homicidio doloso, feminicidio o homicidio culposo. Para esta defensa, los hechos corresponden a un acto accidental...», afirmó. Finalmente, señaló que tanto la justicia ordinaria como la penal militar abrieron noticia criminal, pero será la justicia ordinaria la que asuma el caso por la naturaleza del delito.