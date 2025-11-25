A la cárcel alias ‘Candelo’, presunto sicario del Clan del Golfo en Cartagena
Estaría implicado en, al menos, dos asesinatos ocurridos en 2023, en la capital bolivarense
Cartagena
Por petición de una fiscal especializada de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Harlis David Martínez Montes, alias Candelo, presunto integrante del Clan del Golfo quien estaría comprometido en varias acciones delictivas cometidas en Cartagena.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Según la investigación, el procesado estaría implicado en, al menos, dos asesinatos ocurridos en 2023, en la capital bolivarense. Se trató de dos hechos sicariales cometidos a nombre del Clan del Golfo, organización criminal de la que haría parte ‘Candelo’.
Uno de los hechos ocurrió el 21 de octubre cuando un el conductor de un automóvil fue asesinado de varios disparos, mientras se movilizaba por el barrio Simón Bolívar. El segundo crimen fue perpetrado el 7 de noviembre en el sector de Bocagrande. La víctima fue un operador turístico.
Por estos hechos la Policía Nacional capturó a alias Candelo en Cúcuta (Norte de Santander). La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.