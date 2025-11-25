30 años para empresa de economía mixta que manejará el alumbrado en Los Patios

Los Patios estrenará nuevo operador para el servicio de alumbrado público / Foto Archivo( Alcaldía de Cúcuta )

En medio de la polémica que se generó por el anuncio del ingreso de una nueva empresa para el manejo de la concesión de alumbrado público el concejo del municipio de Los Patios dio el guiño para ese propósito.

La decisión estuvo anticipada de acaloradas discusiones, críticas y reparos por la nueva propuesta, que finalmente tuvo las mayorías en la corporación.

El alcalde del municipio Alexi Valencia dijo a Caracol Radio que “nuestro equipo jurídico analizó de manera responsable la viabilidad de la propuesta para crear una economía mixta donde la alcaldía esta representada en un55% y un 45% para la empresa”.

Explicó que en la actualidad se ha proyectado una inversión de más de 73 mil millones que permitirá el mejoramiento del servicio en esta población del área metropolitana.

El mandatario se mostró tranquilo y aseguró que la decisión fue acorde al análisis elaborado por su gobierno y ante la situación que se venia presentando con el anterior operador.

La nueva empresa que determine el municipio de Los Patios tendrá un trabajo de 30 años en la prestación del servicio de alumbrado público.