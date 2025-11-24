XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica de Asocodis: regiones, transición y sostenibilidad

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) realizará este miércoles 26 de noviembre su vigésima primera Jornada de Distribución de Energía Eléctrica, un evento que este año lleva como lema “Somos la energía que conecta y transforma regiones” y que reunirá a autoridades del sector, expertos nacionales e internacionales, consultores, congresistas, empresas del sector eléctrico y usuarios.

El presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, explicó que la jornada tiene como objetivo resaltar el rol y los desafíos de las empresas distribuidoras en todas las regiones del país, especialmente en territorios donde garantizar la prestación del servicio implica retos técnicos, logísticos y financieros.

“La hemos llamado así por el papel y las responsabilidades que tienen nuestras empresas en casi todas las regiones. Su labor es esencial para la economía, el crecimiento y el bienestar de millones de usuarios”, afirmó.

¿Cuáles serán los ejes del encuentro?

Según el presidente de la asociación el evento abordará cuatro líneas temáticas centrales:

- Suficiencia y sostenibilidad del sistema

- Seguridad energética nacional

- Transición energética y nuevos modelos de abastecimiento

- Institucionalidad y regulación del sector.

Además, durante la jornada se presentarán los finalistas del Premio Ámbar 2025, una iniciativa que cumple 16 años promoviendo la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en distribución y comercialización de energía. Los ganadores se conocerán el 26 de noviembre.

¿Quiénes participarán?

Asocodis confirmó que asistirán representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación, consultores nacionales e internacionales, exministros, congresistas, usuarios, empresas prestadoras del servicio y medios de comunicación.

En diálogo con Caracol Radio, Manzur también se refirió a otros asuntos coyunturales del sector eléctrico que serán parte de la discusión técnica en el evento.

Tarifas a la baja, pero con riesgos para 2026

El presidente de Asocodis señaló que en los últimos dos años los costos unitarios promedio disminuyeron:

- 2,4 % en 2024

- 3,9 % en los últimos 12 meses a octubre de 2025.

Sin embargo, advirtió que para 2026 podría haber aumentos debido a:

- Fenómeno de El Niño más intenso

- Entrada tardía de nuevos proyectos de generación (solo el 25 % de lo previsto)

- Mayor consumo energético

- Incremento en el uso de gas importado, más costoso.

Hay un déficit en subsidios: 6,1 billones por recuperar

El presidente Manzur también expreso su preocupación por la falta de recursos para cubrir subsidios y otras deudas:

- 2,4 billones por opción tarifaria

- 2,3 billones por subsidios a estratos 1, 2 y 3.

- 1,4 billones por facturas impagas de entidades oficiales

Según explicó, el presupuesto 2025 no cubre completamente las necesidades, y el presupuesto 2026 solo alcanzaría para financiar siete meses.

“Nosotros tenemos una gran preocupación por el tema de liquidez de las empresas. Las empresas, hemos hecho una proyección con corte a finales de esta semana, a finales de noviembre y tenemos saldos por recuperar cercanos a 6.1 billones de pesos, de los cuales 2.4 billones de pesos son de la opción tarifaria, 2.3 billones de pesos de subsidios que las empresas ya les han entregado a los usuarios de trato 1, 2 y 3 que debe el gobierno nacional y 1.4 billones de pesos de usuarios oficiales que no pagan sus facturas a pesar de que tienen la obligación de apropiar en sus presupuestos y pagar esos valores”, aseguró.

“Los ajustes deben hacerse por regulación, no por ley”

Frente a la discusión sobre un eventual proyecto de ley que reduciría los pagos por comercialización, Manzur afirmó que el sector considera que esas modificaciones deben tramitarse vía regulación, a través de la CREG, con estudios técnicos y sin cambios legislativos que puedan generar incertidumbre.

Finalmente, la asociación invitó a todas las instituciones del sector a participar en esta jornada para discutir los desafíos que enfrenta el sistema, desde la transición energética hasta la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras.

“Esperamos que el evento sea un espacio de rigurosidad técnica, donde se analicen los retos actuales y se fortalezcan las capacidades de un sector que conecta y transforma regiones”, concluyó Manzur.