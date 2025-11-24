Rindieron homenaje a médico asesinado por sicarios en Cartagena

Cartagena

Desde la Fundación Médicos Amigos rindieron un homenaje para despedir a Gian Carlos Gómez Arnedo, un médico que fue asesinado por sicarios cuando se movilizaba en su vehículo particular en el barrio El Campestre de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La noticia de su asesinato ha dejado un profundo dolor en su familia, en sus amigos y en todo el gremio de la salud. Su partida repentina recuerda, una vez más, la fragilidad de la vida en un entorno donde la violencia continúa arrebatándonos a personas valiosas.

“Quienes tuvieron la fortuna de conocerlo lo describen como un amigo leal, un profesional dedicado y, sobre todo, un hombre profundamente humanitario. Giancarlos tenía esa calidad humana que no se enseña: la de escuchar con calma, ayudar sin límites y acompañar a quien lo necesitara, incluso en sus propios días difíciles”, aseguró la Fundación Médicos Amigos.

Su legado no está en las circunstancias dolorosas de su muerte, sino en la manera en la que vivió: con entrega, con empatía, con un corazón dispuesto a servir. Muchos pacientes, colegas y familias guardarán para siempre el recuerdo de su trato amable y su inmenso compromiso con la vida.

“Hoy nos unimos para honrar su memoria y para rechazar la violencia que sigue golpeando a nuestra ciudad. Exigimos verdad, justicia y garantías reales de seguridad para todos los trabajadores de la salud, que cada día salimos a cumplir un deber que jamás debería costarnos la vida”, expresaron.