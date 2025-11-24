Promotora de Eventos de Manizales responde a Contraloría sobre hallazgos fiscales

Manizales

Después del informe de la Contraloría Municipal sobre presuntas irregularidades en la Promotora de Eventos en cuanto a adiciones presupuestales y problemas económicos, el gerente de la Promotora comentó que los hallazgos se deben a deudas de administraciones anteriores y explicó que la entidad está saneada financieramente

“Podemos concluir entonces que, de la totalidad de la contratación realizada en la vigencia 2024 por el Instituto de Cultura y Turismo y posteriormente la Promotora de Eventos y Turismo S.A.S. que asciende a la suma de $24.134.868.564, la Contraloría halló hallazgos fiscales por $238.810.331 que representan el UNO POR CIENTO (1%) de las mismas. Dichos hallazgos se fundamentaron en su mayoría en adiciones contractuales justificadas en la naturaleza de la misionalidad de la entidad” Juan Pablo Marín, gerente de la Promotora de Eventos

El gerente dijo que el informe presentado por la Contraloría Municipal relacionado con irregularidades en adiciones contractuales de la feria y cumpleaños de Manizales, frente a esto el gerente comentó que hay que entender que la misión de la promotora está relacionada con la contratación de artistas y este tipo de contrataciones funcionan con contratiempo y muchas veces se deben contratar artistas a última hora.

“Lo primero aclararle a la opinión pública que los hallazgos y el informe del señor contralor y la contraloría general en sus fiscalizaciones que hicieron durante este periodo en la Promotora, estos resultados se derivan de la vigencia anterior, durante tres meses que fue todavía Instituto de Cultura y Turismo”, dijo el gerente

También desmintió que existan problemas presupuestales en la nueva Promotora de Eventos

“En el marco del proceso de Transformación Institucional y Modernización de la Promotora de Eventos y Turismo llevado a cabo durante el año 2024, se identificaron graves anomalías y registros inconsistentes en los libros auxiliares y contables del anterior Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM). Esta situación fue debidamente socializada y documentada ante el Comité de Sostenibilidad Contable, la Gerencia, y la Revisoría Fiscal, estableciéndose las medidas correctivas inmediatas.”, dijo el gerente

La Contraloría informó que los 7 mil millones de hallazgos fiscales en la última vigencia están relacionados con entidades de Manizales, pero no son exclusivas de la Alcaldía